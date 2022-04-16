Liverpool City'i devirerek adını finale yazdırdı

İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Bugün oynanan ilk yarı final maçında Manchester City ve Liverpool karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçı, Klopp'un öğrencileri 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Liverpool'un gollerini 9. dakikada Ibrahima Konate, 18 ve 45. dakikalarda Sadio Mane kaydetti. Manchester City'nin golleri ise 47. dakikada Jack Grealish ve 90+1. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.

Bu sonucun ardından İngiltere Federasyon Kupası'nda finale çıkan ilk takım Liverpool oldu. Kupada son finalist takımı belirleyecek maçta yarın TSİ 18.30'da Chelsea ve Crysta Palace karşı karşıya gelecek.