Manchester United ve Liverpool'dan sonra Milan da Ozan Kabak'ın peşinde

Milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın taliplileri her geçen gün artmaya devam ediyor. Schalke 04 formasıyla başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu için İngiltere'den Liverpool ve Manchester United, İtalya'dan ise Milan devreye girmiş durumda.

İngilizler peşinde

Liverpool'da Van Dijk'ın sakatlanmasının ardından gözler milli oyuncumuz Ozan Kabak'a çevrilmiş durumda. Aynı zamanda savunmaya takviye yapmak isteyen Manchester United'ta 20 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Milan'da Ozan Kabak'ı istiyor

İngilizlerin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın da Ozan Kabak için devreye girdiği öğrenildi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre yeni bir stoper arayan Milan, Schalke 04'den Ozan Kabak ve Hellas Verona'dan Mattea Lovato'yu transfer etmek istiyor. 20 yaşında bulunan her iki oyuncuyu da yakından takip eden İtalyanlar, ocak ayından bu transferlerden birisini gerçekleştirecek.

Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak bu sezon 2 maçta süre alırken, Hellas Verona'da oynayan Mattea Lovato 5 karşılaşmada görev yaptı.

Van Dijk'ın yerine Türk savunmacı İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, yıldız savunmacısı Virgil van Dijk’ın sakatlanmasının şokunu yaşıyor. Everton ile 2-2 berabere kalınan derbide sakatlanan Hollandalı stoperin ameliyat ve sonrasındaki rehabilitasyon süreciyle sezonu neredeyse kapatması beklenirken, İngiliz ekibinin de ocak ayı transfer dönemi için Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak’a yönelebileceği aktarıldı.Mirror, Van Dijk’ın sakatlığı sonrası Liverpool’un yerine koyabileceği 5 ismi listelerken, ilk sırada Ozan'a yer verdi. Yaz transfer döneminde de İngiliz ekibinin Ozan ile ilgilendiği fakat resmi teklif yapmadığı da aktarıldı.Liverpool'dan ses getiren transfer hamlesi: Klopp milli takımımızın geleceğini istiyorVideo: Ozan Kabak Stuttgrat'ı ipten aldı



