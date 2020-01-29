Manchester United Vedat Muriqi’ten vazgeçmiyor

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’e İngiltere Premier Lig devi Manchester United talip oldu. İngiliz kulübünün Vedat Muriqii transfer etmek istediği ve oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

Manchester United’ın önümüzdeki günlerde transfer için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak. İngiliz basınında yer alan haberlerde Premier Lig devinin Vedat Muriqi için 20 milyon poundluk bir öneri yapacağı iddia edildi. Fenerbahçe yönetimi ise Kosovalı golcünün satışından astronomik bir teklif bekliyor ve bu teklif gelmediği sürece devre arasında Vedat Muriqi’yi satmayı düşünmüyor.

Kosovalı golcüyü Manchester United’ın yanı sıra Tottenham ve Burnley gibi İngiliz kulüpleri de kadrosuna katmak istiyor.