Manisa Basket’ten Milli Gurur: Yiğit Onan Ay-Yıldız İçin Konuştu





Ay yıldızlı ekibimizin kadrosunda yer alan Yiğit Onan, çok büyük gurur yaşadığını belirterek, "Küçüklüğümden beri o kamplarda ben bulundum. Şimdi kendi adıma bunu başararak oralarda bulunmak tarif edilebilecek bir duygu değil" diye konuştu. Aynı zamanda Fenerbahçe'de forması emekli edilen milli basketbolcu Ömer Onan'ın oğlu olan Yiğit Onan, “Bunu tarif etmek çok kolay değil. Babamdan gelen bir yolum var. En iyi şekilde hem kendimi hem de şehri temsil etmek istiyorum. İnşallah orada kalıcı olmak istiyorum. Bu şekilde hayalim var" ifadelerini kullandı.





Sponsorluk anlaşması imzalandı





MANİSA Basket, Glint ile ana sponsorluk anlaşmasına imza attı. Muradiye Spor Salonu’nda düzenlenen törende kulüp adına Genel Menajer Özgün Önver açıklamalarda bulundu. Önver, Manisa ile bütünleşmiş bir kulüp olduklarını vurgulayarak yerel iş birliklerinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Önver, “Manisa'nın takımıyız. Zaten ismimiz de Manisa Basket ve Manisa firmasıyla iş birliği yapıyoruz. Manisa'da olmaya devam edeceğiz. Manisa'nın firmalarıyla birlikte büyümeyi hedefliyoruz" dedi.





'Seyirci desteği performansı yukarı çekiyor'





Taraftar ilgisine değinen Önver, sezon başından bu yana tribünlerde gözle görülür bir artış yaşandığını söyledi. Özellikle son iç saha maçlarında atmosferin oyunculara önemli katkı sunduğunu belirten Önver, “Geçen seneki rakamlardan şu an daha üst seviyedeyiz. Son oynadığımız Denizli ve Trabzon maçlarında yaklaşık 2 bin seyirci vardı. Başarı arttıkça seyirci sayısı da doğal olarak artıyor. Maç kazandıkça taraftarın ilgisi daha da yükseliyor. Denizli maçında seyirci desteğinin maçı kazanmamızda büyük etkisi olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.





'Lig çok rekabetçi, bütçeler çok yüksek'





Türkiye Basketbol Ligi’nin bu sezon Avrupa’nın en zorlu liglerinden biri haline geldiğini belirten Önver, birçok takımın yüksek bütçelerle kadro kurduğunu ancak Manisa Basket’in mütevazı imkanlarla mücadele ettiğini söyledi. Önver, “Bu sezon lig genelinde çok yüksek bütçeli takımlar var. Türkiye Ligi bence şu an Avrupa’nın en rekabetçi liglerinden biri. Biz ise ligin en düşük bütçelerinden birine sahip olabiliriz ama oyuncularımıza, koçumuza ve stafımıza çok güveniyoruz" cümlelerini kurdu.





'Hedef yeniden avrupa'



