Marcao'dan transfer çağrısı: "Gel kardeşim"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantilediği maçın ardından Marcao ile Gedson Fernandes arasında sosyal medyada dikkati çeken bir diyalog yaşandı.

Gedson Fernandes, Marcao'nun soyunma odasından paylaştığı zafer pozuna, "Hadi gidelim" diye yazdı. Brezilyalı futbolcu da buna karşılık "Gel kardeşim" diyerek çağrıda bulundu.

İkili arasında yaşanan bu diyalog sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu.

Ocakta hedef Gedson

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes, performansıyla kendisine hayran bırakmıştı.

Sarı-kırmızılıların sezon başında yeniden transfer etmek istediği Portekizli futbolcuya kulübü Benfica'dan izin çıkmamıştı.

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Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncu için devre arasında yeniden girişimlerde bulunması bekleniyor.