Marek Hamsik'e devlet nişanı

Marek Hamsik, şüphesiz Slovakya ve futbol denildiği zaman akla ilk gelen isim ve sembol.

Slovakya bu gece 30. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Slovakya Filarmoni Binası'nda düzenlenen kutlama gecesini Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Polonya Cumhurbaşkanları da yerinden davetli olarak takip ediyor.

Bu önemli gecede Slovakya Devleti, bilimden sağlığa, sanattan spora, kamuya mal olmuş 28 şahsiyeti onurlandırmak adına Rad Ludovit Stur nişanı ile ödüllendirdi.

Hamsik'e devlet nişanı

Bu kapsamda Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'e de Rad Ludovit Stur nişanı takdim edildi. Hamsik, nişanı bizzat Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova'nın elinden aldı.

Slovakya Futbol Federasyonu, milli takım ile son maçına çıkan Marek Hamsik'i ailesiyle birlikte onore etti pic.twitter.com/lNr8TXTDdh REKLAM November 20, 2022

Cumhurbaşkanı Kaputova, Slovakya'nın ülke içinde ve dışında iyi adına katkıda bulunan sanatçıları, bilim adamlarını, aktivistleri ve sivil toplum üyelerini överken Hamsik için, "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir" ifadesini kullandı.

Marek Hamsik, spor dalında nişana layık görülen tek isim oldu.

Trabzonspor'un paylaşımı 👇



Marek Hamsik ve oğulları... https://t.co/EvCM9UEBWC — SPOR (@yenisafakspor) December 22, 2022

Hamsik bilindiği üzere izinli olduğu için Trabzonspor'un bugünkü idmanında yer almamıştı.

Diğer taraftan Slovak yıldız, Kasım ayında Şili ile oynanan hazırlık maçında milli takımdan emekli olmuştu.

35 yaşındaki yıldız orta saha 135 maça çıkarak, milli formayı en çok giyen isim konumunda.

🗣️ Marek Hamsik: "Umarım birileri şampiyonluk görüntülerimizin güzel bir kaydını almıştır, film için. Futbol tarihinin en iyi kutlaması olabilir."



🤩 O sırada Yeni Şafak Drone ekibi ⬇️pic.twitter.com/PkMClyqh3i REKLAM October 20, 2022

SPOR Marek Hamsik Slovakya Milli Takımı'na veda etti