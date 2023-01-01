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Marek Hamsik'e devlet nişanı

Slovakya, bağımsızlığını ve 30. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Bu kapsamda bu gece düzenlenen etkinlikte Devlet Başkanı Zuzana Kaputova, kamuya mal olmuş 28 şahsiyeti onurlandırmak adına devlet nişanı ile ödüllendirdi. Bu 28 kişiden biri de Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marek Hamsike Slovakya Cumhurbaşkanı tarafından devlet nişanı verildi!
Marek Hamsik, şüphesiz Slovakya ve futbol denildiği zaman akla ilk gelen isim ve sembol.

Slovakya bu gece 30. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Slovakya Filarmoni Binası'nda düzenlenen kutlama gecesini Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Polonya Cumhurbaşkanları da yerinden davetli olarak takip ediyor.

Bu önemli gecede Slovakya Devleti, bilimden sağlığa, sanattan spora, kamuya mal olmuş 28 şahsiyeti onurlandırmak adına Rad Ludovit Stur nişanı ile ödüllendirdi.

Hamsik'e devlet nişanı

Bu kapsamda Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'e de Rad Ludovit Stur nişanı takdim edildi. Hamsik, nişanı bizzat Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova'nın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Kaputova, Slovakya'nın ülke içinde ve dışında iyi adına katkıda bulunan sanatçıları, bilim adamlarını, aktivistleri ve sivil toplum üyelerini överken Hamsik için, "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir" ifadesini kullandı.

Marek Hamsik, spor dalında nişana layık görülen tek isim oldu.
Marek Hamsik, spor dalında nişana layık görülen tek isim oldu.

  • Hamsik bilindiği üzere izinli olduğu için Trabzonspor'un bugünkü idmanında yer almamıştı.

Diğer taraftan Slovak yıldız, Kasım ayında Şili ile oynanan hazırlık maçında milli takımdan emekli olmuştu.
Diğer taraftan Slovak yıldız, Kasım ayında Şili ile oynanan hazırlık maçında milli takımdan emekli olmuştu.

35 yaşındaki yıldız orta saha 135 maça çıkarak, milli formayı en çok giyen isim konumunda.

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