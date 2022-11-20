Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'na veda etti.
35 yaşındaki futbolcu milli formayla son maçına Şili karşısında çıktı. Maçtan önce düzenlenen törende Hamsik'e bugüne kadarki emeklerinden ötürü plaket takdim edildi. Müsabakanın son dakikalarında oyundan çıkan yıldız futbolcu, taraftarların yoğun desteğiyle birlikte gözyaşlarına da hakim olamadı.
MAREKIARO, ĎAKUJEME!!! ⚽️🇸🇰👑🎩 #marekhamsik #repreSR #sokoli pic.twitter.com/YJlliOOth8
MAREKIARO, ĎAKUJEME!!! ⚽️🇸🇰👑🎩 #marekhamsik #repreSR #sokoli pic.twitter.com/YJlliOOth8— Jan Jasenka ⚽️🇸🇰 (@JanJasenka) November 20, 2022
Grande ve Ailesi pic.twitter.com/oeY0mneG08
Grande ve Ailesi pic.twitter.com/oeY0mneG08— Emir (@EY61_) November 20, 2022
1⃣7⃣ pic.twitter.com/SBRhatdOZh
1⃣7⃣ pic.twitter.com/SBRhatdOZh— SPOR (@yenisafakspor) November 20, 2022