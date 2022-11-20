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Marek Hamsik Slovakya Milli Takımı'na veda etti

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, Şili ile oynanan hazırlık maçıyla birlikte Slovakya Milli Takımı'na veda etti. 35 yaşındaki futbolcu, veda maçında gözyaşlarına hakim olamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marek Hamsik Slovakya Milli Takımına veda etti
Marek Hamsik

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'na veda etti.

35 yaşındaki futbolcu milli formayla son maçına Şili karşısında çıktı. Maçtan önce düzenlenen törende Hamsik'e bugüne kadarki emeklerinden ötürü plaket takdim edildi. Müsabakanın son dakikalarında oyundan çıkan yıldız futbolcu, taraftarların yoğun desteğiyle birlikte gözyaşlarına da hakim olamadı.
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