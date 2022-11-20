Marek Hamsik Slovakya Milli Takımı'na veda etti Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, Şili ile oynanan hazırlık maçıyla birlikte Slovakya Milli Takımı'na veda etti. 35 yaşındaki futbolcu, veda maçında gözyaşlarına hakim olamadı.

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