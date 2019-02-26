Mart ayında futbol kurallarında radikal değişiklikler olacak

Futbol kurallarını belirleyen IFAB, 2 Mart Cumartesi günü, İskoçya'da toplanıyor. Radikal değişiklik kararlarının alınması beklenen toplantıdaki tartışma maddeleri belirlendi.

İşte IFAB'ın en çok tartışılan futbol kurallarıyla ilgili yapacağı kritik toplantıdaki gündem konuları;

El konusu

IFAB'ın İskoçya'daki toplantısında en kritik konu 'top ele mi çarptı yoksa oyuncu topa eliyle mi müdahale etti' sorunu olacak. IFAB dünya futbolunda en çok tartışılan el konusunu kesin ifadelerle çözmek istiyor. Çünkü herkes bu konuda beklenti içinde ve kuralın daha açık olmasını istiyor.

Oyuncu değişimleri

IFAB, futbolda zaman geçirmenin önüne geçmeyi alacağı tedbirle zorunlu kılmayı planlıyor. Buna göre oyuncu değişikliklerinde futbolcular saha çizgisine en yakın olduğu yerden çıkmak zorunda olacak. Bunun aksine harekete eden futbolcular sarı kartla cezalandırılacak.

Kale atışları

Kale atışlarında diğer bir oyuncu top ceza sahasını terk etmeden topa dokunursa atış tekrar ediliyor ve zaman kaybına neden oluyordu. Bu kural değiştirilecek ve diğer oyuncular topla ceza sahası içinde de oynayabilecekler. Böylelikle yaşanabilecek bir zaman kaybının daha önüne geçilecek.

Teknik direktörlere 'kart'

Hakemler artık saha kenarına kadar gelip teknik direktörleri uyarmak yada tribüne göndermek zorunda kalmayacak. Sarı kart ve kırmızı kart teknik direktörler için de geçerli olacak.

Hakem atışında değişiklik

Hakem atışlarında bundan sonra top ortaya bırakılmayacak ve son topa sahip olan takıma verilecek. Burada da hem zaman hem de belirsizliğin önüne geçilecek.

UEFA 'deplasman golü' kuralını kaldırmaya hazırlanıyor UEFA İcra Komitesi yarın, futbol tarihi açısından kritik bir toplantı yapacak. Buna göre komite üyeleri futbolda çokça tartışılan deplasman golü kuralının kaldırılması fikrini tartışacak.'Deplasman golü kuralı'nın futbolun keyfini kaçırıyor eleştirilerini kulak tıkamayan UEFA yetkililerinin bu konu üzerinde çalışma yaparak radikal kararlar alabileceği ifade ediliyor.Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Copa Libertadores'te olduğu gibi rövanşlı karşılaşmalarda kesinlikle bir tarafın kazanması odaklı bir sisteme geçmeyi düşünen UEFA'nın gol konusunda ise toplam gol sayılarını esas alması bekleniyor.Böylelikle iki ayaklı tur karşılaşmalarında heyecanın ve futbol keyfinin arttırılması hedefleniyor.Mevcut kural ne diyor?Deplasman golleri kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntem. Deplasman golleri kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır.Deplasman golü kuralı kaldırılmalı mı?— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Şubat 2019



