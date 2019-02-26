Mart ayında futbol kurallarında radikal değişiklikler olacak

Futbol kurallarını belirleyen IFAB, 2 Mart Cumartesi günü, İskoçya'da toplanıyor. Radikal değişiklik kararlarının alınması beklenen toplantıdaki tartışma maddeleri belirlendi.
İşte IFAB'ın en çok tartışılan futbol kurallarıyla ilgili yapacağı kritik toplantıdaki gündem konuları;
El konusu
- IFAB'ın İskoçya'daki toplantısında en kritik konu 'top ele mi çarptı yoksa oyuncu topa eliyle mi müdahale etti' sorunu olacak. IFAB dünya futbolunda en çok tartışılan el konusunu kesin ifadelerle çözmek istiyor. Çünkü herkes bu konuda beklenti içinde ve kuralın daha açık olmasını istiyor.
Oyuncu değişimleri
- IFAB, futbolda zaman geçirmenin önüne geçmeyi alacağı tedbirle zorunlu kılmayı planlıyor. Buna göre oyuncu değişikliklerinde futbolcular saha çizgisine en yakın olduğu yerden çıkmak zorunda olacak. Bunun aksine harekete eden futbolcular sarı kartla cezalandırılacak.
Kale atışları
- Kale atışlarında diğer bir oyuncu top ceza sahasını terk etmeden topa dokunursa atış tekrar ediliyor ve zaman kaybına neden oluyordu. Bu kural değiştirilecek ve diğer oyuncular topla ceza sahası içinde de oynayabilecekler. Böylelikle yaşanabilecek bir zaman kaybının daha önüne geçilecek.
Teknik direktörlere 'kart'
- Hakemler artık saha kenarına kadar gelip teknik direktörleri uyarmak yada tribüne göndermek zorunda kalmayacak. Sarı kart ve kırmızı kart teknik direktörler için de geçerli olacak.
Hakem atışında değişiklik
- Hakem atışlarında bundan sonra top ortaya bırakılmayacak ve son topa sahip olan takıma verilecek. Burada da hem zaman hem de belirsizliğin önüne geçilecek.
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