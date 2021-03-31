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Maurizio Sarri'den haber var: Fenerbahçe'den teklif gelmedi

Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe'nin İtalyan hoca Maurizio Sarri ile görüşmelere başladığı iddia edilmişti. İtalyan gazeteci Ciro Venerato, Sarri cephesiyle yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maurizio Sarriden haber var: Fenerbahçeden teklif gelmedi
Sarri son olarak Juventus'ta şampiyonluk yaşamıştı.

Sezona Erol Bulut ile başlayan fakat istenilen sonuçların alınamamasının ardından karşılıklı anlaşılarak yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni hoca arayışları devam ediyor. Sezon sonuna kadar takımı, Emre Belözoğlu'na emanet eden sarı-lacivertliler, bu süre içerisinde de deneyimli bir hocayla anlaşmak istiyor.

Yabancı bir antrenörü takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe'de, 62 yaşındaki Maurizio Sarri ile görüşmeler yapıldığı hatta Başkan Ali Koç'un prensip anlaşması sağladığı iddia edilmişti.

"Sarri'nin haberi yok"

İtalyan gazeteci Ciro Venerato Radio Kiss Kiss'e yaptığı açıklamada, haberleri okuduktan sonra Sarri ile görüşmeye çalıştığını söyledi. Venerato, "Türkiye'de haberleri okuyunca, Sarri'ye ulaşmaya çalıştım. Benim öğrendiğime göre Sarri'ye böyle bir teklif hiçbir zaman gitmemiş, Fenerbahçe'nin teklif yaptığından Sarri'nin haberi yok" ifadelerini kullandı.

  • Avrupa Ligi'ni ve Serie A'yı kazandı
  • 2018/2019 sezonunda Chelsea'yi çalıştıran ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan İtalyan hoca, 63 maçta 2.08 puan ortalamasını yakaladı. Sonraki sezon Juventus'un başına geçen Sarri, İtalya Serie A Şampiyonluğu yaşadı ve 51 maçta 2.16 puan ortalamasına sahip oldu.

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