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Beşiktaş'ın belalısı Mauro Icardi

Beşiktaş'ın belalısı Mauro Icardi

11:2226/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
IHA
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Icardi'nin Beşiktaş maçındaki gol sevinci
Icardi'nin Beşiktaş maçındaki gol sevinci

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynadığı 5 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü Beşiktaş’ı ağırlayacak. Bu derbide Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum oyuncularına güveniyor. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi hücum hattına sahip olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de bu sezon rakip fileleri 27 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Bu sezon ligde Icardi 4, Osimhen 3 ve Batshuayi de 2 kez gol sevinci yaşadı.


Geçtiğimiz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen süre alması durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak. Michy Batshuayi derbide görev alırsa sarı-kırmızılılarda eski takımına karşı 2. maçına çıkacak.


Mauro Icardi & Victor Osimhen
Icardi’den 5 maçta 5 gol

Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ise Beşiktaş’a karşı bugüne kadar 5 kez forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu oynadığı bu 5 derbide rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Icardi görev aldığı müsabakaların 3’ünde gol sevinci yaşarken, 2’sinde ise atamadı.


Mauro Icardi’nin, Beşiktaş’a karşı oynadığı maçlar şöyle:

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2 (2 gol)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (1 gol)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (2 gol)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş : 5









#Galatasaray
#Beşiktaş
#Mauro Icardi

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