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Maxi Gomez: Trabzonspor'u tercih ettim

Trabzonspor'da forma giyen Maxi Gomez, Süper Lig'in 8. haftasındaki Kayserispor maçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gomez, bordo-mavili kulübe transfer sürecini, Süper Lig'in kalitesini ve hedeflerini anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maxi Gomez: Trabzonsporu tercih ettim
Maxi Gomez

Trabzonspor'da forma giyen Maxi Gomez, Süper Lig'in 8. haftasındaki Kayserispor maçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gomez, bordo-mavili kulübe transfer sürecini, Süper Lig'in kalitesini ve hedeflerini anlattı.

Gomez, transfer döneminde isminin farklı farklı takımlarla anıldığını ancak Trabzonspor'u tercih ettiğini belirtti. Yıldız futbolcu, bordo-mavili kulübün kendisine tanıdığı şansı çok iyi bir şekilde değerlendirip Trabzon halkını mutlu edeceğini ifade etti.

Bir gazetecinin İspanya Ligi ile Türkiye Ligi arasındaki farkı sorması üzerine Gomez, "İspanya'dan geldikten sonra insanın beklentileri değişebiliyor ancak buraya geldiğimde şaşırdım. Gördüğüm oyuncular çok yüksek kalitede oyunculardı. Bu oyuncuların arasında olabilmek sizi çok yarışmacı kılıyor." şeklinde görüşünü bildirdi.

Galatasaray'da oynayan Lucas Torreira ve Muslera ile çok yakın arkadaş olduğunu ancak transfer sürecinin hızlı gelişmesiyle birlikte onların fikrini alamadığını kaydeden Maxi Gomez, "Transfer sürecim hızlı geliştiği için onlardan görüş alma fırsatım olmadı. Çabuk ikna oldum." ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla birlikte kutlama görüntülerini de izleyip çok etkilendiğinin altını çizen yıldız oyuncu, "Geçen seneki şampiyonluk kutlamaları izledim, muhteşemdi. Bu sene tekrardan aynı şekilde şampiyonluk yaşayıp, kutlamalar yapmak istiyoruz." cümlelerine yer vererek açıklamalarını tamamladı.

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