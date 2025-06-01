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Maximin Fenerbahçe'ye veda etti

Maximin Fenerbahçe'ye veda etti

21:181/06/2025, Pazar
IHA
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Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı.
Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe’de bu sezon kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, kendisini destekleyen sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek, "Fenerbahçe’nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak" dedi.

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Al-Ahli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sezon sonu itibarıyla takımdan ayrıldı.


Maximin, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara veda mesajı paylaştı. Kendisi için zor bir deneyim olduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için ne kadar teşekkür etsem az. Güzel ama zor bir deneyimdi. Futbol dışındaki sorunlarla birlikte bu karmaşaya rağmen sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve bana verdiğiniz sevgi ve destek için minnettarım. Fenerbahçe’nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Herkese teşekkür eder, en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı.


Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe’de 31 maçta forma giyerken 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.






#Fenerbahçe
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