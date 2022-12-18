Dünya Kupası'nda Arjantin, yıllarca konuşulacak tarihe geçen, uzatmaları 3-3 tamamlanarak penaltılara giden finalde Fransa'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Altın Ayakkabı Mbappe'nin

Turnuvada şampiyon Arjantin olurken, Altın Ayakkabı mücadelesi de tamamlandı. Maç öncesi Mbappe ve Messi 5 golle zirveyi paylaşan isimlerdi.

Fransız Mbappe yaptığı hattrick ile 8 gole ulaşarak Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. 23 yaşında 2. Dünya Kupası finaline çıkan süper star bu ödülü de evine götürdü.

Mbappe ödülü, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan aldı.

Messi de finalde attığı 2 golle 7 golle turnuvayı tamamladı.

Tarihe geçti

Mbappe ayrıca, finalde attığı 3 golle Dünya Kupası tarihinde 11 gole en erken ulaşan isim olarak da tarihe geçti.

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Mbappe finalde hat-trick yapan üçüncü futbolcu oldu

Kylian Mbappe Arjantin ile oynanan finalde yaptığı hat-trick ile Dünya Kupası Finali'nde hat-trick yapan 3. futbolcu oldu.

İlk hat-trick Ademir'in

Dünya Kupası finallerinde ilk kez hattrick yapan isim, Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası finalinde İsveç karşısında hattrick yapmakla kalmayıp 4 gol atan Brezilyalı Ademir oldu.



İkinci hat-trick Hurst'ün

Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci isim, 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası'nda finalde Batı Almanya'ya karşı yaptığı hat-trick ile George Hurst oldu.

Kylian Mbappe de bu finalde Arjantin'e karşı yaptığı hat-trick ile tarihe geçen 3. isim oldu.

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