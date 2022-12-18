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Altın Ayakkabı Mbappe'nin

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Messi'li Arjantin olurken, turnuvada Altın Ayakkabı'yı finalde yaptığı hat-trick ile Kylian Mbappe oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbappe Altın Ayakkabının sahibi oldu ve tarihe geçti!
Mbappe Altın Ayakkabı'yı kazanırken finali kaybettikleri için üzgün.

Dünya Kupası'nda Arjantin, yıllarca konuşulacak tarihe geçen, uzatmaları 3-3 tamamlanarak penaltılara giden finalde Fransa'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Altın Ayakkabı Mbappe'nin

Turnuvada şampiyon Arjantin olurken, Altın Ayakkabı mücadelesi de tamamlandı. Maç öncesi Mbappe ve Messi 5 golle zirveyi paylaşan isimlerdi.

Fransız Mbappe yaptığı hattrick ile 8 gole ulaşarak Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. 23 yaşında 2. Dünya Kupası finaline çıkan süper star bu ödülü de evine götürdü.

Mbappe ödülü, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan aldı.
Mbappe ödülü, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan aldı.
  • Messi de finalde attığı 2 golle 7 golle turnuvayı tamamladı.

Tarihe geçti

Mbappe ayrıca, finalde attığı 3 golle Dünya Kupası tarihinde 11 gole en erken ulaşan isim olarak da tarihe geçti.

Mbappe finalde hat-trick yapan üçüncü futbolcu oldu

Kylian Mbappe Arjantin ile oynanan finalde yaptığı hat-trick ile Dünya Kupası Finali'nde hat-trick yapan 3. futbolcu oldu.

İlk hat-trick Ademir'in

Dünya Kupası finallerinde ilk kez hattrick yapan isim, Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası finalinde İsveç karşısında hattrick yapmakla kalmayıp 4 gol atan Brezilyalı Ademir oldu.
Dünya Kupası finallerinde ilk kez hattrick yapan isim, Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası finalinde İsveç karşısında hattrick yapmakla kalmayıp 4 gol atan Brezilyalı Ademir oldu.

İkinci hat-trick Hurst'ün

Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci isim, 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası'nda finalde Batı Almanya'ya karşı yaptığı hat-trick ile George Hurst oldu.
Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci isim, 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası'nda finalde Batı Almanya'ya karşı yaptığı hat-trick ile George Hurst oldu.
  • Kylian Mbappe de bu finalde Arjantin'e karşı yaptığı hat-trick ile tarihe geçen 3. isim oldu.

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