Spor Medipol Başakşehirde Okan Buruk ile yollar ayrıldı
SÜPER LİG

Medipol Başakşehir'de Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile karşılıklı anlaşaral yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Okan Buruk geçtiğimiz sezon Başakşehir ile şampiyonluk yaşamıştı.
Okan Buruk geçtiğimiz sezon Başakşehir ile şampiyonluk yaşamıştı.

Başakşehir’de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertli kulüpten paylaşılan açıklamada, deneyimli teknik adam Okan Buruk ile anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi.

Başakşehir’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır. Kulübümüze imza attığı ilk gün hedefini ‘şampiyonluk’ olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda var gücüyle çalışan Okan Buruk, turuncu-lacivertli armamız altında teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış, Avrupa’da takımımıza oynattığı cesur ve başarılı futbolla da tüm Türkiye’yi gururlandırmıştır.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde ‘şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü’ olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır.

Futbolculuğu döneminde saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı karakterini teknik direktörlük döneminde olgunluğuyla birleştiren, profesyonelliği ve güçlü iletişimiyle de tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan Okan Buruk ve ekibine kulübümüze yaşattıkları unutulmaz anılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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