Mehmet Demirkol: TFF başkanı adayım Hamit Altıntop

Futbol kulislerinde sezon sonunda yönetimsel anlamda büyük bir değişime uğrayacağı konuşulan Türkiye Futbol Federasyonu için Mehmet Demirkol'dan ses getiren bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından 'TFF başkan adayım Hamit Altıntop' yazan Demirkol, eski futbolcu için 'yönetimini belirlesin' ifadesini kullandı.

Futbol kariyerinin son döneminde yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Hamit Altıntop, yaptığı açıklamalarla ise birçok futbolsever tarafından takdir görmüştü.

36 yaşında olan Hamit Altıntop, Galatasaray ve milli takımda kaptanlık pazubandını da takmıştı.