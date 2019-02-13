SÜPER LİG

Mehmet Demirkol: TFF başkanı adayım Hamit Altıntop

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasını sunmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığıyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya Bundesliga'da başlayan muhteşem kariyerine birçok başarı ekleyen Hamit Altıntop, Süper Lig'de Galatasaray forması giymiş ve sarı kırmızılı ekiple kupalar kazanmıştı.

Almanya Bundesliga'da başlayan muhteşem kariyerine birçok başarı ekleyen Hamit Altıntop, Süper Lig'de Galatasaray forması giymiş ve sarı kırmızılı ekiple kupalar kazanmıştı.

Futbol kulislerinde sezon sonunda yönetimsel anlamda büyük bir değişime uğrayacağı konuşulan Türkiye Futbol Federasyonu için Mehmet Demirkol'dan ses getiren bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından 'TFF başkan adayım Hamit Altıntop' yazan Demirkol, eski futbolcu için 'yönetimini belirlesin' ifadesini kullandı.

Futbol kariyerinin son döneminde yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Hamit Altıntop, yaptığı açıklamalarla ise birçok futbolsever tarafından takdir görmüştü.

36 yaşında olan Hamit Altıntop, Galatasaray ve milli takımda kaptanlık pazubandını da takmıştı.

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