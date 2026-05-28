Mehmet Topal Avrupa'dan teklif aldı! Kararını Dünya Kupası sonrası verecek

Romanya Süper Lig ekibi Petrolul Ploieşti’de 2 sezondur farklı dönemlerde görev yapan teknik direktör Mehmet Topal’a, gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa’nın farklı liglerinden teklifler geliyor. Son olarak 1’inci Lig Küme Düşme grubunda göreve gelen ve takımı ligde tutmayı başaran genç teknik direktör, yeni sezon için henüz kararını vermedi.

Takımı daha önce UEFA Konferans Ligi’nde elemelere taşımayı başaran Mehmet Topal’a; Romanya ekiplerinin yanı sıra Belçika Pro Lig ve Makedonya’dan da teklifler bulunuyor. Öte yandan Petrolul Ploieşti de Mehmet Topal’ı takımda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Mehmet Topal, yeni sezon için kararını Dünya Kupası’nın ardından verecek.

Kısa bir süre önce Romanya basınına açıklamalarda bulunan Topal, “Petrolul benim teknik direktörlüğe başladığım yer. Petrolul ile kopmaz bir gönül bağım oldu. Zor günlerde de yanlarında oldum ve ligde tuttum. Romanya Ligi artık benim bildiğim bir lig” ifadelerini kullandı.

PRO-LİSANSINI ALDI

Öte yandan 40 yaşındaki teknik adam Mehmet Topal, UEFA Pro Lisans eğitimi tamamlayarak lisansın sahibi oldu. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen teknik direktör Mehmet Topal, 2026 Dünya Kupası’nı yerinde takip ederek izlenimlerde bulunacak. 40 yaşındaki teknik adam, Dünya Kupası’ndan sonra gelecekle ilgili kararını verecek.

PETROLUL İLE 38 MAÇA ÇIKTI