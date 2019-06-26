Mehmet Topal yurt dışında oynamak istiyor

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mehmet Topal, transferiyle ilgili kararını verdi. Menajer Batur Altıparmak TRTSpor'da yaptığı açıklamada oyuncusunun yurt dışında oynamak istediğini söyledi.

Altıparmak'ın Mehmet Topal için yaptığı açıklamalar şöyle;

"Bugüne kadar hiçbir transfer çalışması yapmadık. Hem Fenerbahçe hem Mehmet'in iyiliği için böyle bir karar aldık. Şu an önceliğimiz yurt dışı. Yurt dışı olmazsa yurt içinde transfer çalışmaları yapacağız. Mehmet paraya önem veren biri olsa, sözleşmesini feshetmezdi.

Mehmet Topal'ın İspanya ve İtalya'yı ön planda tuttuğu ve bu ülkelerden gelen teklifleri değerlendireceği istediği gerçekleşmezse ise Süper Lig'e yöneleceği öğrenildi.

Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak: "Şu an önceliğimiz yurt dışı. Yurt dışı olmazsa yurt içinde transfer çalışmaları yapacağız."



──TRTSPOR pic.twitter.com/ctuAwJp8j6 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Haziran 2019



