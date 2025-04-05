Mehmet Topal'ın takımından 'özel' galibiyet: Bir ilki yaptılar

Türkiye’de futbol oynarken çok sayıda sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle adından sürekli söz ettiren Mehmet Topal, Romanya’da bir ilke imza attı. Topal, Romanya Down Sendromlular Derneği ile önemli bir proje gerçekleştirdi. Dernekte yer alan özel çocuklar, futbolcularla el ele sahaya çıkarak mücadele öncesindeki seremonide yer aldı. Ardından ise karşılaşmayı kendilerine ayrılan yerde takip ettiler. Bu özel proje Romanya Ligi’nde ilk kez yaşanırken ülkede büyük farkındalık oluşturdu.

“Türkiye’de de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Bu ayrı bir mutluluk verici bir durum. Sporun birleştirici ve büyük kitlelere hızlı ulaşması gücüyle yaptığınız işler değer buluyor. Burada daha önce yapılmayan bir şeyi gerçekleştirdik. Romanya Down Sendromlular Derneği’nden gelen özel çocuklarımız ile seremoniye çıkmak onların yüzündeki mutluluğu görmek paha biçilemez. Güzel ve özel bir gün oldu. Bize verdikleri destekten dolayı çok mutluyum. Onların katkısı ile sahadan galip ayrıldık.”