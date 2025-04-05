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Mehmet Topal'ın takımından 'özel' galibiyet: Bir ilki yaptılar

Mehmet Topal'ın takımından 'özel' galibiyet: Bir ilki yaptılar

10:115/04/2025, Cumartesi
DHA
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Mehmet Topal, Türkiye'de de yardım kuruluşlarına verdiği destekle ön plana çıkıyordu.
Mehmet Topal, Türkiye'de de yardım kuruluşlarına verdiği destekle ön plana çıkıyordu.

Mehmet Topal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi Play-Out’ta Sepsi’yi 2-1 yenerek önemli ve ‘özel’ bir galibiyet elde etti. Romanya Down Sendromlular Derneği’nden özel çocuklarla sahaya çıkan Mehmet Topal ve takımı, Romanya’da bir ilki gerçekleştirerek gönülleri fethetti.

Romanya 1’inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti, play-out mücadelesinde Sepsi ile karşılaştı. Konuk ekip maçın 1’inci dakikasında Omar El Sawy’nin bulduğu golle öne geçti. Ev sahibi Petrolul Ploieşti 10’uncu dakikada Alexandru Mateiu’nun fileleri havalandırmasıyla beraberliği yakaladı. Dakikalar 38’i gösterirken Christian Irobiso, takımını öne geçiren gole imza attı: 2-1. Mücadelenin 61’inci dakikasında 10 kişi kalan Petrolul Ploieşti buna rağmen maçı kazandı. Mehmet Topal’ın öğrencileri, sahadan 2-1 galip ayrılırken Petrolul Ploieşti puanını 24’e çıkararak 2’nci sıraya yükseldi.

Özel çocukları konuk etti

Türkiye’de futbol oynarken çok sayıda sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle adından sürekli söz ettiren Mehmet Topal, Romanya’da bir ilke imza attı. Topal, Romanya Down Sendromlular Derneği ile önemli bir proje gerçekleştirdi. Dernekte yer alan özel çocuklar, futbolcularla el ele sahaya çıkarak mücadele öncesindeki seremonide yer aldı. Ardından ise karşılaşmayı kendilerine ayrılan yerde takip ettiler. Bu özel proje Romanya Ligi’nde ilk kez yaşanırken ülkede büyük farkındalık oluşturdu.


"Onların katkısıyla kazandık"

Mehmet Topal, maçtan sonra yaptığı açıklamada özel çocukların maçta yer alması ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:


“Türkiye’de de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Bu ayrı bir mutluluk verici bir durum. Sporun birleştirici ve büyük kitlelere hızlı ulaşması gücüyle yaptığınız işler değer buluyor. Burada daha önce yapılmayan bir şeyi gerçekleştirdik. Romanya Down Sendromlular Derneği’nden gelen özel çocuklarımız ile seremoniye çıkmak onların yüzündeki mutluluğu görmek paha biçilemez. Güzel ve özel bir gün oldu. Bize verdikleri destekten dolayı çok mutluyum. Onların katkısı ile sahadan galip ayrıldık.”





#Romanya 1. Lig
#Mehmet Topal
#Petrolul Ploieşti

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