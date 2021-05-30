Merih Demiral Chiellini'nin takip ettiği Türk futbolcuyu açıkladı Juventus forması Merih Demiral, takım arkadaşı Chiellini'nin kendisine Burak Yılmaz'ı sorduğunu söyledi. Milli futbolcu ayrıca Cristiano Ronaldo'nun da Türkçe öğrenmeye çok hevesli olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi 30 Mayıs 2021, 14:30 Son Güncelleme: 30 Mayıs 2021, 15:17 DHA