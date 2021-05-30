Merih Demiral Chiellini'nin takip ettiği Türk futbolcuyu açıkladı

A Milli Takım kampında bulunan Merih Demiral, EURO 2020 öncesi değerlendirmelerde bulundu. 23 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"EURO 2020'de güzel başarılar elde edeceğiz"
- "Biz baskıyı seven oyuncularız, en iyi liglerde, en iyi takımlarda oynuyoruz. Bizim için baskı daha iyi. Aramızda tatlı rekabet var. Bizim takımda herkes birbiri için oynuyor. EURO 2020'de güzel başarılar elde edeceğiz."
"Bana 'Yılmaz nasıl?' diyor"
- "İtalya'ya karşı İtalya'da oynamak özel olacak. Soyunma odasında şakalaşıyoruz. Bonucci, Chiellini bana takılıyor, ben de onlara takıldım tabii. Chiellini bana, 'Yılmaz nasıl? İzliyoruz gollerini' diyor. Soy isim ile söylüyorlar. Hakan Çalhaoğlu'nu soruyor. İzliyorlar bizi. Güzel anılar var. Bizim futbolcularımızı biliyorlar. Tatlı rekabet olması güzel."
"Buffon Şenol hocaya formasını gönderdi"
- "Buffon ile çok yakınız. Şenol hocanın kaleci olduğunu söyledim ona formasını gönderdi. Çok özel, çok mütevazı bir insan. Buffon beni hep destekler sağ olsun."
"42 yaşında hala fitness yapıyor"
- "Chiellini 37 yaşında ama idmandaki o öğrenme hissini görmem beni çok etkiliyor. Buffon 42 yaşında hala fitness yapıyor. Oynamadığımda Dybala ve Ronaldo'nun idmanda 'Şöyle yapmalısın' demesi benim için çok önemli, büyük tecrübe."
"Ronaldo Türkçe öğrenmek istiyor"
- "Cirstiano Ronaldo her gün Türkçe öğrenmek istiyor. Dybala ve diğer takım arkadaşlarım da öyle. Onlar da bana İspanyolca öğretiyor. Güzel duygular."