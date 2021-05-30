Spor Merih Demiral Chiellininin takip ettiği Türk futbolcuyu açıkladı
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Merih Demiral Chiellini'nin takip ettiği Türk futbolcuyu açıkladı

Juventus forması Merih Demiral, takım arkadaşı Chiellini'nin kendisine Burak Yılmaz'ı sorduğunu söyledi. Milli futbolcu ayrıca Cristiano Ronaldo'nun da Türkçe öğrenmeye çok hevesli olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Merih Demiral Chiellininin takip ettiği Türk futbolcuyu açıkladı
Merih Demiral A Milli forma ile 20 maça çıktı.

A Milli Takım kampında bulunan Merih Demiral, EURO 2020 öncesi değerlendirmelerde bulundu. 23 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"EURO 2020'de güzel başarılar elde edeceğiz"


  • "Biz baskıyı seven oyuncularız, en iyi liglerde, en iyi takımlarda oynuyoruz. Bizim için baskı daha iyi. Aramızda tatlı rekabet var. Bizim takımda herkes birbiri için oynuyor. EURO 2020'de güzel başarılar elde edeceğiz."

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"Bana 'Yılmaz nasıl?' diyor"

  • "İtalya'ya karşı İtalya'da oynamak özel olacak. Soyunma odasında şakalaşıyoruz. Bonucci, Chiellini bana takılıyor, ben de onlara takıldım tabii. Chiellini bana, 'Yılmaz nasıl? İzliyoruz gollerini' diyor. Soy isim ile söylüyorlar. Hakan Çalhaoğlu'nu soruyor. İzliyorlar bizi. Güzel anılar var. Bizim futbolcularımızı biliyorlar. Tatlı rekabet olması güzel."

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"Buffon Şenol hocaya formasını gönderdi"

  • "Buffon ile çok yakınız. Şenol hocanın kaleci olduğunu söyledim ona formasını gönderdi. Çok özel, çok mütevazı bir insan. Buffon beni hep destekler sağ olsun."

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Buffon'un Şenol Güneş'e gönderdiği imzalı forma

"42 yaşında hala fitness yapıyor"

  • "Chiellini 37 yaşında ama idmandaki o öğrenme hissini görmem beni çok etkiliyor. Buffon 42 yaşında hala fitness yapıyor. Oynamadığımda Dybala ve Ronaldo'nun idmanda 'Şöyle yapmalısın' demesi benim için çok önemli, büyük tecrübe."

Merih Demiral ve Chiellini
Merih Demiral ve Chiellini

"Ronaldo Türkçe öğrenmek istiyor"

  • "Cirstiano Ronaldo her gün Türkçe öğrenmek istiyor. Dybala ve diğer takım arkadaşlarım da öyle. Onlar da bana İspanyolca öğretiyor. Güzel duygular."

Merih Demiral, Ronaldo'nun takımdaki en yakın arkadaşları arasında yer alıyor.
Merih Demiral, Ronaldo'nun takımdaki en yakın arkadaşları arasında yer alıyor.

Merih Demiral şampiyonluk kutlamasında Ronaldo ve Dybala'ya Türkçe dersi verdi
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Merih Demiral şampiyonluk kutlamasında Ronaldo ve Dybala'ya Türkçe dersi verdi
Merih Demiral şampiyonluk kutlamasında Ronaldo ve Dybala'ya Türkçe dersi verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan görüntülerde Dybala ve Ronaldo'nun, ''Merhaba Türkiye'' dediği görülüyor.


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