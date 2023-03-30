​Merkez Hakem Kurulu oyun oynanırken kuralı değiştirdi

​Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de haftanın hakemlerini açıkladı. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesini Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtildi. Bu noktada en çok tartışılan mesele ise atamanın manuel olarak gerçekleştirilmiş olması.

TFF ve MHK sezon başında yapılan toplantılar sonrasında hakem atamalarının yapay zeka ile belirleneceğini duyurmuştu. Ancak sezonun kritik haftalarının geldiği bu süreçte derbideki atamanın manuel gerçekleştirilmiş olması tartışma çıkardı.

MHK'nın bu hamlesi, 'diğer hakemlerle ilgili bir şüphe mi var?' şeklinde eleştirilerin yapılmasına neden oldu.







