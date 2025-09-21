Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullandı

12:3121/09/2025, Pazar
IHA
Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde takım kaptanı Mert Hakan Yandaş da oy kullandı.
Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, başkanlık için oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci gününde oy kullanma işlemi yapılıyor. Saat 10.00’da başlayan oy kullanma için kongre üyeleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında kurulan sandıklarda oyunu kullanıyor.


Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş da erken saatlerde alana geldi. Kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Mert Hakan, daha sonra sandığa gelerek oyunu kullandı.



#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Ali Koç
#Sadettin Saran
