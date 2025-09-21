Yeni Şafak
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

10:3121/09/2025, Pazar
AA
Fenerbahçe Kulübü seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi.


Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.


Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.


Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37 numaralı sandığa oyunu atacak.


Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor.

