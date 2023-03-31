Mert mi Altay mı?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Beşiktaş'ın 34 yaşındaki tecrübeli kalecisi Mert Günok'un sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.





Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonundan beri görev alan Altay ile bir dönem sarı-lacivertli kaleyi de koruyan Mert Günok'un ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.





Mert Günok güven veriyor





Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi teslim alan Mert Günok, ligde oynanan 14 karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesini korudu.





Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'den sonra kaleye geçen üçüncü isim olan ve görev aldığı maçlarda 11 gole engel olamayan Mert Günok, siyah-beyazlı takımda en az gol yeme ortalaması yakaladı.





Siyah-beyazlı takımın bu sezon gol yemeden tamamladığı 8 lig maçın 5'inde kalede Mert Günok görev aldı.





Tecrübeli kaleci; Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor, Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında kalesini gole kapattı.





Altay 9 maçta gol yemedi





Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Altay Bayındır ise Süper Lig'deki 9 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.





Bu sezon tüm lig maçlarında görev yapan Altay, kalesinde 26 gol gördü.





Milli kaleci, sarı-lacivertlilerin kalesinde Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor ve Arabam.com Konyaspor maçlarında gol yemedi.





Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, pazar günü Beşiktaş'a karşı 7. derbisini oynayacak.





Altay, siyah-beyazlı takıma karşı ilk 5 karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gördü. Altay, söz konusu maçlarda 9 gole engel olamadı.





Sarı-lacivertli kalecinin siyah-beyazlı takıma karşı gol yemeden tamamladığı tek Beşiktaş derbisi ise sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve 0-0 biten maç oldu.































