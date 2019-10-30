Messi şov sürüyor: 50. frikik golünü attı

İspanya La Liga’nın 11’inci haftasında oynanan müsabakada Barcelona evinde konuk ettiği Valladolid’i 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2’nci dakikada Lenglet, 29’uncu dakikada Arturo Vidal, 34’üncü ve 75’inci dakikalarda Lionel Messi ile 77’nci dakikada Luis Suarez kaydederken, Valladolid’in tek golü 15’inci dakikada Olivas’tan geldi.

50. frikik golünü kaydetti





Lionel Messi, mücadelede 2 gol 2 asist ile takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Arjantinli futbolcu, ayrıca 34’üncü dakikada serbest vuruştan attığı gol ile kariyerinin 50’nci frikik golüne imza attı.

Lionel Messi, kariyerinde attığı 50 frikik golünün 44’ünü Barcelona forması ile kaydederken, 6 kez de Arjantin Milli Takımı formasıyla bu sevinci yaşadı.