LA LİGA

Messi şov sürüyor: 50. frikik golünü attı

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, kariyerinin 50. frikik golünü Valladolid ağlarına gönderdi.

Haber Merkezi DHA
Messi'nin frikikten attığı 50. golün filelerle buluşma anı.

Messi'nin frikikten attığı 50. golün filelerle buluşma anı.

Fotoğraf: ALBERT GEA / Reuters

İspanya La Liga’nın 11’inci haftasında oynanan müsabakada Barcelona evinde konuk ettiği Valladolid’i 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2’nci dakikada Lenglet, 29’uncu dakikada Arturo Vidal, 34’üncü ve 75’inci dakikalarda Lionel Messi ile 77’nci dakikada Luis Suarez kaydederken, Valladolid’in tek golü 15’inci dakikada Olivas’tan geldi.

50. frikik golünü kaydetti


Lionel Messi, mücadelede 2 gol 2 asist ile takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Arjantinli futbolcu, ayrıca 34’üncü dakikada serbest vuruştan attığı gol ile kariyerinin 50’nci frikik golüne imza attı.

Lionel Messi, kariyerinde attığı 50 frikik golünün 44’ünü Barcelona forması ile kaydederken, 6 kez de Arjantin Milli Takımı formasıyla bu sevinci yaşadı.

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