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Spor

Mesut Özil en iyi 11'ine alacağı iki Türk futbolcuyu açıkladı

Futbolu bırakan Mesut Özil, en iyi 11'ini açıkladı. Yıldız isim, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in de belirlediği kadroya girebileceğini söyledi.

09:21 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıktı ve 9 gol attı.

Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıktı ve 9 gol attı.

Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giyen Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil, 'Rüya Kadro'sunu belirledi.


Birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini Zpor'dan Recep Tayyip Kaya'ya açıklayan Mesut Özil, kadrosunda Neuer, Lahm, Sergio Ramos, Boateng, Marcelo, Santi Cazorla, Xabi Alonso, Mesut Özil, Alexis Sanchez, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema isimlerine yer verdi.


Mesut, "Bu kadroya Türkiye'den hangi futbolcuları eklerdin?" sorusuna ise, "İrfan Can Kahveci ve Arda Güler" yanıtını verdi.





#Fenerbahçe
#Mesut Özil
#İrfan Can Kahveci
#Arda Güler
#Real Madrid
#Arsenal
1 saat önce
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