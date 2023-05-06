Mesut Özil en iyi 11'ine alacağı iki Türk futbolcuyu açıkladı

Birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini Zpor'dan Recep Tayyip Kaya'ya açıklayan Mesut Özil, kadrosunda Neuer, Lahm, Sergio Ramos, Boateng, Marcelo, Santi Cazorla, Xabi Alonso, Mesut Özil, Alexis Sanchez, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema isimlerine yer verdi.

Mesut, "Bu kadroya Türkiye'den hangi futbolcuları eklerdin?" sorusuna ise, "İrfan Can Kahveci ve Arda Güler" yanıtını verdi.