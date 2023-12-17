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Spor

Mesut Özil'in DiCaprio yanıtı sosyal medyayı salladı

Futbolu bırakan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in sosyal medya üzerinden Leanardo DiCaprio'ya verdiği cevap büyük etkileşim aldı. DiCaprio'nun Arsenal kim sorusunu üzerine Özil, "Arsenal 25 yaşından büyük, neden bilsin ki" ifadelerini kullandı.

14:34 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 14:47 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mesut Özil - Leanordo DiCaprio
Mesut Özil - Leanordo DiCaprio

Bir zamanlar Arsenal forması giyen eski yıldız Mesut Özil'in ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun sözlerine yanıt vermesi sosyal medyada gündem oldu.


Ünlü oyuncu Leanardo DiCaprio sosyal medya hesabından Arsenal ile ilgili yaptığı paylaşımda "Arsenal kim" ifadelerini kullandı.


Mesut Özil ise bu paylaşımı alıntılayarak,
"Arsenal 25 yaşından büyük, neden bilsin ki" yorumunda bulundu.

Neden böyle bir paylaşım yaptı?

Özil, DiCaprio'nun eski sevgililerinin sürekli 25 yaşında olmasına vurgu yaparak bu mesajı yayınladı ve bu cevap sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, İngiliz ekibi Arsenal ile toplamda 254 maça çıkıp 44 gol atarken 79 asistlik performans sergiledi.







#Mesut Özil
#Leonardo DiCaprio
#Arsenal
1 saat önce
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