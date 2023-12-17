Mesut Özil'in DiCaprio yanıtı sosyal medyayı salladı

Bir zamanlar Arsenal forması giyen eski yıldız Mesut Özil'in ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun sözlerine yanıt vermesi sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu Leanardo DiCaprio sosyal medya hesabından Arsenal ile ilgili yaptığı paylaşımda "Arsenal kim" ifadelerini kullandı.
Özil, DiCaprio'nun eski sevgililerinin sürekli 25 yaşında olmasına vurgu yaparak bu mesajı yayınladı ve bu cevap sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, İngiliz ekibi Arsenal ile toplamda 254 maça çıkıp 44 gol atarken 79 asistlik performans sergiledi.