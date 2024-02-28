Spor

MHK’de istifa: VAR sorumlusu değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) VAR'dan sorumlu başkan vekili ve profesyonel müsabaka icra kurulu üyesi Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti.

Haber Merkezi
11:24 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Tolga Özkalfa
Tolga Özkalfa

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın görevinden istifa ettiğini ve yerine Cem Satman’ın getirildiğini açıkladı.


TFF'den yapılan açıklamada, görevinden istifa eden Tolga Özkalfa'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirilmiştir. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." diye konuştu.


Daha önce Süper Lig ve FIFA yardımcı hakemliği yapan Cem Satman, TFF bünyesinde görev alan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in ekibinde de yer alıyor.



#MHK
#VAR
#Tolga Özkalfa
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