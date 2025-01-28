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Midtjylland-Fenerbahçe maçına Portekizli hakem

Midtjylland-Fenerbahçe maçına Portekizli hakem

12:5928/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hakem Luis Godinho
Hakem Luis Godinho

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında oynayacak Midtjylland-Fenerbahçe maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynayacak Midtjylland-Fenerbahçe maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.


Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da saat 23.00'de oynanacak müsabakada Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.


Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Miguel Nogueira yapacak. Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.






#Fenerbahçe
#Midtjylland
#UEFA Avrupa Ligi

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