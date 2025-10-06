Milli badmintoncular Avusturya'da 3 madalya kazandı

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Mödling kentindeki organizasyonda çift kızlar kategorisinde Irmak Rana Yemişen-Yağmur Tuana Yemişen ikilisi, finalde Nimet Ergün-Gülsu Vural ile karşılaştı.

Dört milli sporcunun yer aldığı finalde Irmak Rana ve Yağmur Tuana, 21-7 ve 21-19'luk setlerle 2-0 galip gelerek altın, Nimet ve Gülsu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.