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Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için Slovakya'ya gitti

Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için Slovakya'ya gitti

16:215/04/2025, السبت
AA
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Milli güreşçiler, Avrupa şampiyonasında ter dökecek.
Milli güreşçiler, Avrupa şampiyonasında ter dökecek.

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Slovakya'ya gitti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa Güreş Şampiyonası, 7-13 Nisan tarihlerinde başkent Bratislava'da yapılacak.


Bir hafta sürecek şampiyona, serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Hazırlıklarını Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki kamp merkezinde tamamlayan Serbest Güreş Milli Takımı, yola çıktı.


Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mücadele edecek ve teknik direktörlüğünü Ramazan Şahin'in yaptığı milli takımda şu sporcular bulunuyor:


Muhammet Karavuş (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Cabbar Duyum (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Okan Tahtacı (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Feyzullah Aktürk (92 kilo), Resul Güne (97 kilo), Hakan Büyükçıngıl (125 kilo)

#Güreş
#Slovakya
#Avrupa Güreş Şampiyonası

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