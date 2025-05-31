Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu Avrupa 2'ncisi

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Halil Kaan, hafif kilo erkekler tek çifte (LM1X) kategorisinde 06.51.63 derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Organizasyon yarın tamamlanacak.