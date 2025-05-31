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Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu Avrupa 2'ncisi

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu Avrupa 2'ncisi

17:2131/05/2025, Cumartesi
AA
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Halil Kaan Köroğlu
Halil Kaan Köroğlu

Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Halil Kaan, hafif kilo erkekler tek çifte (LM1X) kategorisinde 06.51.63 derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Organizasyon yarın tamamlanacak.




#Büyükler Avrupa Şampiyonası
#Türkiye Kürek Federasyonu
#Halil Kaan Köroğlu
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