Spor Milli maçın biletleri satışa çıkmadan karaborsaya düştü
FUTBOL FUTBOL

Milli maçın biletleri satışa çıkmadan karaborsaya düştü

A Milli Futbol Takımımızın Letonya ile oynayacağı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na yüzde 15 kapasiteyle seyirci alınacağı açıklanmıştı. Ancak mücadelenin biletleri satışa çıkarılmadan, sosyal medyada karaborsa biletlerin satıldığı ortaya çıktı. Bazı internet sitelerinde milli maç biletleri için 4 bin lira istendiği görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli maçın biletleri satışa çıkmadan karaborsaya düştü
Atatürk Olimpiyat Stadyumu

A Milli Takımımızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya'yı konuk edeceği maça yüzde 15 oranında seyirci alınacağı açıklanmış ve bilet fiyatları 25-50 TL olarak belirlenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün saat 15.00'te satışa çıkarılacağı duyurulsa da henüz taraftarlar biletlere ulaşamadı.

Konuyla ilgili Passo'dan yapılan açıklamada, "Türkiye-Letonya karşılaşmasının bilet satışları ve stadyuma alınacak seyirci kapasitesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkili merciler ile görüşmeleri devam etmektedir. Bilet satışları için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bilgi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Henüz satışa çıkarılamayan biletlerin bazı internet siteleri üzerinden karaborsaya düştüğü ortaya çıktı. 25 ve 50 TL olarak belirlen biletlerin 4 bin TL'ye kadar satışa konulduğu görüldü.

Taraftarlar sosyal medya hesaplarından bu duruma isyan etti.

İşte maçın karaborsada satışa sunulan bilet fiyatları.
İşte maçın karaborsada satışa sunulan bilet fiyatları.


Maçın seyircisiz oynanmasına karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Letonya maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti. Mücadelenin seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
  • "Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.
  • Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.
  • TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır."

Maç yarın

A Milli Futbol Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile karşılaşacağı mücadele yarın oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.


A Milli Takım'ın Letonya maçına seyirci alınacak: Sadece bir maçlığına uygulanacak
SPOR
A Milli Takım'ın Letonya maçına seyirci alınacak: Sadece bir maçlığına uygulanacak
Abone Ol Google News
Çanakkalede ilginç görüntü

Çanakkale'de ilginç görüntü

Deniz 30 metre çekildi, sandallar karaya oturdu.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret.
TFF seyirci kararını değiştirdi

​COVID önlemleri kapsamında milli maça seyirci alınmayacak.

Ankara ve İstanbul'dan polis takviyesi yapıldı.

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Erdoğan ​1. Su Şurası Lansmanı programında duyurdu.

​"Bizim için bu kılıç çok önem arz etmektedir"

Son hamsiler tezgahta

Son hamsiler tezgahta

​'Böyle giderse sadece resimde göreceğiz'

​Koronavirüsle mücadelede önemli aşama.

​Yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.