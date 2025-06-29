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Milli sporcular 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 3'üncü oldu

Milli sporcular 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 3'üncü oldu

16:0229/06/2025, Pazar
AA
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17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası
17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası

17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Tulya Kesebir ile Tuana Özgür'den oluşan kadın bayrak takımı bronz madalya kazandı.

Tulya Kesebir ve Tuana Özgür'den oluşan kadın bayrak takımı, 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.


Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Barselona kentindeki organizasyonda milliler, eskrim, engel parkuru, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışmalar sonucu Avrupa üçüncüsü oldu.




#17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası
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