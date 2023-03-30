Milli Takım'da değişim rüzgarı

A Milli Futbol Takımı, önceki gün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Hırvatistan'a 2-0 kaybetti.





İlk maçta Ermenistan'ı yenerek gruplara 3 puanla başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, Bursa'da grubun favorisi Hırvatistan önünde istediği oyunu sergileyemedi. Alman mağlubiyet teknik direktör Stefan Kuntz'un hedef tahtasına konulmasına neden oldu.





Şu ana kadar Milli takımın başında 16 maça çıkan Alman çalıştırıcı, 4'ünü kaybedip, 2'sinde berabere kaldı. Mağlup olunan maçlar arasında Faroe Adaları da bulunuyor. O maç itibariyle başlayan ağır eleştiriler, Hırvatistan mağlubiyeti sonrası zirve yapmış durumda. Kuntz konusunda getirilen en büyük eleştiri tecrübesizliği. Daha önce A Takım çalıştırmayan ve en son Almanya Ümit Milli Takımı'nda görev alan Kuntz'un Türk Milli Takımı için yetersiz olduğu düşünülüyor.









Arkadaşlık zayıfladı





Kadro tercihi konusunda Kuntz'a özellikle gurbetçi oyuncuları ön plana çıkardığı gerekçesiyle eleştiriler var. Arkadaşlık ortamının eskisi gibi sağlanamadığı da dışarıya yansıyan konulardan biri.





Türkiye için grup ikinciliği konusunda Galler ile oynanacak maçlar önem taşıyor. Kamuoyu, bu maçlara vakit varken ve Hırvatistan yenilgisi telafisi mümkünken, Kuntz'un yerine yerli bir isim getirilmesini istiyor.





Alternatifler var





Hırvatistan yenilgisi sonrası spor kamuoyu da Kuntz ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'a eleştiriler getirdi. Görüşler ise, genel anlamda Alman çalıştırıcıyla yolların ayrılması yönünde oldu. Sosyal medyada da Kuntz, en çok paylaşılanlar listesine girerken, henüz maç oynanırken istifa başlığı en üst sıralarda yer aldı.





Milli takım teknik direktörlüğü konusunda Sergen Yalçın, İlhan Palut, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman gibi isimler ön plana çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da yakın zamanda bu konuda bir karar alması bekleniyor.















