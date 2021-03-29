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Milli takımda koronavirüs şoku: 3 oyuncu pozitif

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımızda koronavirüs şoku yaşanıyor. Teknik direktör Mustafa Denizli, milli takımda testi pozitif çıkan oyuncular olduğunu ve resmi açıklamanın yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli takımda koronavirüs şoku: 3 oyuncu pozitif
A Milli Futbol Takımımız G Grubu'nda 2'de 2 yaptı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımımızda, koronavirüse yakalanan futbolcuların olduğu öğrenildi.

A Spor'da yayınlanan programda konuşan gazeteci Ender Bilgin, A Milli Takımda 3 oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Programda konuk olan yer alan teknik direktör Mustafa Denizli ise, A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bu durumu konuştuğunu söyledi.

  • "Negatif çıkma şansı düşük"
  • Güneş ile arasında geçen telefon görüşmesini anlatan Mustafa Denizli, "Akşam Şenol Hoca ile konuştum. 'Yarın (bugün) da test yapılacak ama negatif çıkma şansı çok düşük' dedi bana" ifadelerini kullandı.

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