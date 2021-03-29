Milli takımda koronavirüs şoku: 3 oyuncu pozitif

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımımızda, koronavirüse yakalanan futbolcuların olduğu öğrenildi.
A Spor'da yayınlanan programda konuşan gazeteci Ender Bilgin, A Milli Takımda 3 oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Programda konuk olan yer alan teknik direktör Mustafa Denizli ise, A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bu durumu konuştuğunu söyledi.
- "Negatif çıkma şansı düşük"
- Güneş ile arasında geçen telefon görüşmesini anlatan Mustafa Denizli, "Akşam Şenol Hoca ile konuştum. 'Yarın (bugün) da test yapılacak ama negatif çıkma şansı çok düşük' dedi bana" ifadelerini kullandı.