Milli Takımımızın Faroe Adaları'na yenilmesi sabırları taşırdı

A Milli Takımımız Uluslar Ligi altıncı maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.

Ay-Yıldızlılar grubunda çıktığı son iki maçta kalesinde 5 gol görürken Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında gösterilen performans isyan ettirdi.

Futbol yazarları sosyal medya hesaplarından Kuntz ve oyuncu grubuna eleştirilerde bulundu.

Tecrübeli teknik adamlardan Yılmaz Vural alınan mağlubiyeti eleştirirken, "50 bin nüfuslu, insandan çok 80 bin keçinin yaşadığı bir ülkeye mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

İşte yapılan bazı paylaşımlar;

Hocam, Luksemburg'dan 3 yemişsin, Faroe Adaları'na yenilmişsin, yok o yorumcu şunu dedi bu yorumcu bunu dedi. Yorum yapıldı diye mi savunma kötü oynadı, yorum nedeniyle mi iyi hücum edilmedi? Ne anlatıyorsun Allasen... yönetim, hoca, futbolcu; bu maçlara bahane uretmek ayıptır... REKLAM September 25, 2022

Lüksemburg'dan 3 gol ye! Faroe Adaları'na mağlup ol; medya oyunları.... Tabii Hamit bey!

Bir de geçmişten şikayet ediyor! Geçmişten şikayet ediyordun. Şenol hoca (diyelim ki) seni geri plana itti... O gittikten sonra 4 kıytırık maç kazanmak dışında ne yaptın!!! — Mehmet Ayan (@mehmetayan75) September 25, 2022

Lütfen biri beni bu kabustan uyandırsın. Gerçek olamaz bu yaşadığımız şey. — Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) September 25, 2022

23 yıl önce teknik direktörlüğe başlamış, 3. ve 4. liglerde çalışmış, hiçbir somut başarı elde edememiş, 2005-2015 arasını saha dışı görevlerde geçirmiş Kuntz hocamızın son şakasını izledik.



Faroe Adaları 2 Türkiye 1 REKLAM September 25, 2022

Teşekkür edip vedalaşma zamanı…

Yoksa yine bizim için vakit kaybı…

Güle güle Stefan Kuntz… — Ali Naci Küçük (@AliNaciKucuk) September 25, 2022