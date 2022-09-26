Spor Milli Takımımızın Faroe Adalarına yenilmesi sabırları taşırdı
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Milli Takımımızın Faroe Adaları'na yenilmesi sabırları taşırdı

A Milli Takımımızın Faroe Adaları'na yenilmesi sonrasında futbolseverler teknik direktör Stefan Kuntz'a ve oyunculara tepki gösterdi. Son iki maçta toplamda 5 gol yiyen Ay-Yıldızlılarda grubun ilk yenilgisi alınırken kamuoyunda Kuntz'un istifa etmesi gerektiği yönünde mesajlar paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takımımızın Faroe Adalarına yenilmesi sabırları taşırdı
Milli Takımımız ülke puanı sıralamasında 125. basamakta olan Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.

A Milli Takımımız Uluslar Ligi altıncı maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.

Ay-Yıldızlılar grubunda çıktığı son iki maçta kalesinde 5 gol görürken Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında gösterilen performans isyan ettirdi.

Futbol yazarları sosyal medya hesaplarından Kuntz ve oyuncu grubuna eleştirilerde bulundu.

Tecrübeli teknik adamlardan Yılmaz Vural alınan mağlubiyeti eleştirirken, "50 bin nüfuslu, insandan çok 80 bin keçinin yaşadığı bir ülkeye mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

İşte yapılan bazı paylaşımlar;
İstifa sorusuna cevap verdi

İstifa sorusuna cevap verdi
Faroe Adalarını yenemedik

Faroe Adaları'nı yenemedik

A Milliler, deplasmanda Faroe Adaları'nı yenemedi.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​İçişleri Bakanlığı, gündem olan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Merak edilen maçı <br>Amed kazandı

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Amed kazandı

2. ligdeki kritik maçta ev sahibi ekip kazandı.
Mata zoru başardı

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Paçavra
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Sebebini açıkladı

Sebebini açıkladı

​Trabzonsporlu Maxi Gomez, transfer hikayesini anlattı.
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Ayakta bile <br>durmak zor

Ayakta bile
durmak zor

​Milli maç öncesi Faroe Adaları'nda fırtına çıktı.
Anlaşma tamam

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Futbolseverler dikkat!

Futbolseverler dikkat!

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Prestij maçı

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​A Milli Takım bugün Faroe Adaları'na konuk olacak.
'Derbiyi kazanır'

'Derbiyi kazanır'

​Tolgay Arslan Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki favorisini açıkladı.

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