Spor Mısırlı golcü Mostafa Mohamed Galatasaraya transfer oldu
SÜPER LİG TRANSFER

Mısırlı golcü Mostafa Mohamed Galatasaray'a transfer oldu

Galatasaray Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar Zamalek Kulübü'nün ardından Mısırlı futbolcu ile anlaşma sağladı. Zamalek Kulübü, 2 milyon Dolar karşılığında Mostafa Mohamed'in 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed
Mostafa Mohamed

Galatasaray, Mostafa Muhammed transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, Mısır'ın Zamalek Kulübü'nün ardından oyuncu ile de opsiyonlu 1.5 yıl kiralık olmak üzere anlaşmaya vardı.

Zamalek Kulübü, 2 milyon Dolar karşılığında Mostafa Mohamed'in 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak.

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