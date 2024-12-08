MLS Şampiyonu LA Galaxy oldu: Reus kariyerinde ilki yaşadı

Los Angeles Galaxy, MLS finalinde Red Bulls'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Yıldız oyuncu Marco Reus bu şampiyonluğun ardından kariyerinde bir ilki yaşadı.
ABD Major Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles Galaxy, final karşılaşmasında Red Bulls'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Borussia Dortmund'dan sezon başı LA Galaxy'e transfer olan Alman oyuncu Marco Reus kariyerinde bir ilki yaşadı.
35 yaşındaki yıldız isim futbolculuk kariyerindeki ilk lig kupasını kazanmış oldu. Sarı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 1 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.
Reus'un kariyerinde iki Almanya Kupası ve 3 Almanya Süper Kupası bulunuyordu.