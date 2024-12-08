Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
MLS Şampiyonu LA Galaxy oldu: Reus kariyerinde ilki yaşadı

MLS Şampiyonu LA Galaxy oldu: Reus kariyerinde ilki yaşadı

15:168/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Marco Reus
Marco Reus

Los Angeles Galaxy, MLS finalinde Red Bulls'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Yıldız oyuncu Marco Reus bu şampiyonluğun ardından kariyerinde bir ilki yaşadı.

ABD Major Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles Galaxy, final karşılaşmasında Red Bulls'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.


Borussia Dortmund'dan sezon başı LA Galaxy'e transfer olan Alman oyuncu Marco Reus kariyerinde bir ilki yaşadı.

35 yaşındaki yıldız isim futbolculuk kariyerindeki ilk lig kupasını kazanmış oldu. Sarı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 1 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

Reus'un kariyerinde iki Almanya Kupası ve 3 Almanya Süper Kupası bulunuyordu.




#Marco Reus
#Los Angeles Galaxy
#ABD MLS Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enfal Suresi Türkçe Arapça okunuşu meali fazileti ve tefsiri