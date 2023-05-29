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Spor

Montella sezon sonunu işaret etti

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili olarak, “Evlilikler 2 taraflı olur. Ben tabii ki de düşünürüm, neden düşünmeyeyim. Lig bitince düşüneceğiz bunu" dedi.

16:10 . 29/05/2023 Pazartesi
AA
Montella yönetimindeki Adana Demirspor, ligi 4. sırada bitirmeyi garantiledi.

Montella yönetimindeki Adana Demirspor, ligi 4. sırada bitirmeyi garantiledi.

Adana Demirspor'un Başkanvekili Metin Korkmaz'ın kızı Ecrin Korkmaz ait Sarıyer'deki spor salonunun açılışına, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.


Spor salonun açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Evliliklerin iki taraflı" olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Ben tabii ki kalmayı düşünürüm, neden düşünmeyeyim ama bunu lig bittiğinde düşüneceğiz. Başkanımızla da oturup konuştuğumuzda hep beraber bakacağız duruma" diye konuştu.


Takımın bu sezonki performansından memnun olduğunu da dile getiren Montella, şunları söyledi:


"Ligdeki durumumuzdan dolayı çok memnunuz. Bitime 3 maç kala 4. sırayı garantilemiş durumdayız. Ama tabii ki ligin kalanında 3 maçımız var ve bu maçları onurlandırmamız lazım. Umarım 70 puan ve üzerine çıkabiliriz. Çünkü 4. olarak kulübümüz için tarihi bir sonuç aldık. Bu nedenle 70 puanı almak da güzel bir sonuç olur."





#Adana Demirspor
#Montella
#Murat Sancak
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