Montella sezon sonunu işaret etti

Spor salonun açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Evliliklerin iki taraflı" olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Ben tabii ki kalmayı düşünürüm, neden düşünmeyeyim ama bunu lig bittiğinde düşüneceğiz. Başkanımızla da oturup konuştuğumuzda hep beraber bakacağız duruma" diye konuştu.

"Ligdeki durumumuzdan dolayı çok memnunuz. Bitime 3 maç kala 4. sırayı garantilemiş durumdayız. Ama tabii ki ligin kalanında 3 maçımız var ve bu maçları onurlandırmamız lazım. Umarım 70 puan ve üzerine çıkabiliriz. Çünkü 4. olarak kulübümüz için tarihi bir sonuç aldık. Bu nedenle 70 puanı almak da güzel bir sonuç olur."