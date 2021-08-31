Spor Mostafa Mohamed Ligue 1e transfer oldu
TRANSFER

Mostafa Mohamed Ligue 1'e transfer oldu

Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'in Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile anlaştığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed Ligue 1e transfer oldu
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro.

Yeni sezondaki performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen Mosta Mohammed Galatasaray'dan ayrıldı.

Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, 23 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı.

Fransa'ya giden Mısırlı futbolcunun, sağlık kontrolünün ardından yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı bildirildi.


  • Geçen sezonun devre arasında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı ve 9 gol attı.

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