Mostafa Mohamed Ligue 1'e transfer oldu

Yeni sezondaki performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen Mosta Mohammed Galatasaray'dan ayrıldı.
Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, 23 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı.
Fransa'ya giden Mısırlı futbolcunun, sağlık kontrolünün ardından yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı bildirildi.
- Geçen sezonun devre arasında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı ve 9 gol attı.