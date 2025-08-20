Mourinho Benfica maçının önüne geçti: Herkes o anları konuşuyor

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti.

Kadıköy'de ilk yarı tamamlanmadan teknik direktör Jose Mourinho çarpıcı bir harekete imza attı.

Portekizli çalıştırıcı, maçın 43. dakikasında direkt soyunma odasına gitti. O anlar sporseverler tarafından sosyal medyada gündem oldu.