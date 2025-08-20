Yeni Şafak
Mourinho Benfica maçının önüne geçti: Herkes o anları konuşuyor

22:51 20/08/2025, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı tamamlamadan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho soyunma odasına gitti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti.


Kadıköy'de ilk yarı tamamlanmadan teknik direktör Jose Mourinho çarpıcı bir harekete imza attı.


Portekizli çalıştırıcı, maçın 43. dakikasında direkt soyunma odasına gitti. O anlar sporseverler tarafından sosyal medyada gündem oldu.







