Mourinho ile kritik zirve

Süper Lig'deki son maçlarında aldığı saha sonuçları kadar sergilediği futbolla da taraftarları ve camiayı memnun etmekten uzak kalan Fenerbahçe'de gidişat masaya yatırılıyor. Sarı-lacivertlilerde gözler teknik direktör Jose Mourinho ile yönetim arasında yapılacak toplantıya çevrildi. Lige verilen arada ülkesinde safra kesesi ameliyatı olan ve İstanbul'a dönen Portekizli çalıştırıcı ile yapılacak toplantıda takımın durumu detaylı olarak masaya yatırılacak. Yönetim, Mourinho'nun taleplerini dinleyerek kendi önerilerini de sunacak. Sarı-lacivertli takımın beklenenin altında performans sergilemesi, tecrübeli teknik direktörün oyuncu tercihleri ve yapılacak takviyeler ile gönderilmesi planlanan oyuncular netleştirecek.





Ali Koç & Jose Mourinho

En-Nesyri konusu





Mourinho'nun takımda görmek istediği ancak yüksek teklif alan isimlerin başında gelen En-Nesyri konusunda da deneyimli çalıştırıcı ikna edilmeye çalışılacak. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Talisca'nın forma giydiği Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı En-Nesyri için 35 milyon euroya kadar çıktı. Sarı-lacivertli yönetim bu transferle hem Talisca konusunu çözümlemek hem de buradan gelecek parayla bir stoper, bir forvet ve bir bekle kadrosunu takviye etmek istiyor. Mourinho, bu koşullarla En-Nesyri'nin gönderilmesine ikna edilmeye çalışılacak.





Gönderilmesi beklenen Levent, Bartuğ, Emir, Cengiz Ünder, Lincoln, Serdar Aziz, Samet Akaydin, Burak Kapacak ve Maximin gibi isimler için son karar netleştirilecek















