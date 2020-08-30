Boks’a nasıl başladın, başlamana etki eden şeyler nelerdi? Ailenin desteği ne yönde oldu?

"Abim ile beraber başladık, onun tavsiyesi ile başladım. Yaşım küçüktü, 12 yaşındaydım. Açıkçası ilk etapta sıkılarak yapıyordum ama daha sonra dövüş müsabakalarına çıkmaya başlayınca zevk almaya başladım ve bugünlere kadar geldim. Ailem spor yapmama olumlu bakıyordu ama sporcu olarak bu branşı seçmemde razı değillerdi lakin karşı da çıkmadılar."

Pandemi sırasında formunu nasıl korudun? Antrenmanlar ve maç organizasyonları ne yönde etkiledi?

"Gerek açık gerekse kapalı alanlarda olsun karantina şartlarına uygun bir şekilde bireysel antrenmanlarıma devam ettim. Abimin de spor geçmişi olduğundan bazı çalışmalarımızı beraber yapabilme şansımız oldu. Bu süreçte formumu arttırmaktan ziyade formumu korumaya yönelik çalışmalar yaptım ve eksik bulduğum özelliklerim ile var olan sakatlıklarımı tedavi etmeye odaklandım."

Şampiyonalarda ki en unutamadığın maç ve an nedir ?

"Thayland'taki dünya şampiyonasında daha önce yenildiğim Fransız rakibim ile finalde denk geldik. Rövanş ile beraber dünya şanpiyonluğunu kazandım. İstiklal Marşımızı 105 ülkenin katıldığı bir turnuvada dünyaya dinlettim, benim için kesinlikle en güzel andı."

Boksa ve Muay Thai’ye başlamak isteyen gençlere ne öneriyorsun ?

"Hedeflerini belirlesinler ve o hedeflerini gerçekleştirmek için çalışsınlar. Bunun dışında mutlaka yabancı dil öğrensinler ve kendilerini bilimsel anlamda geliştirsinler. Ayrıca spor hayatlarının elbet bir gün biteceğini bilerek gelecek planlaması yapsınlar."

Gelecek kariyer hedefin nedir ?

"Glory ve WMC de kemer sahibi olmak istiyorum. Spor hayatımın sonrasında ise spor salonu sahibi olmak ve Türk sporcuları yurt dışındaki dövüş müsabakalarına pazarlayabileceğim bir menajerlik şirketi kurmayı düşünüyorum"

Milli takımımız adına neler yapmak istiyorsun ?

"Aktif olarak Muay Thai milli takım sporcusuyum. Bireysel olarak aldığımız her başarı ülkemize fayda sağlıyor. Spor hayatımın sonrasında ise görev verildiği taktirde milli takımımız adına çeşitli görevlerde yer almak beni mutlu eder."

Başarılarından bahsedebilir misin?

"Amatör olarak 150 den fazla müsabakaya çıktım. Bunların birçoğu milli takım müsabakasıydı. Bu maçlarda birçok başarılar elde ettim ama en önemlisi 2018 muaythai avrupa ve 2019 muaythai ve dünya şampiyonluğu oldu. Profesyonel olarak 16 müsabakaya çıktım ve 13 kez kazandım."

Spor hayatında yaşadığın zorluklar nelerdi?