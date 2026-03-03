Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Muhammet Demir ameliyat edildi

Muhammet Demir ameliyat edildi

15:163/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Muhammet Demir, bu sezon çıktığı 20 maçta 13 gol atıp 5 asist kaydetti.
Muhammet Demir, bu sezon çıktığı 20 maçta 13 gol atıp 5 asist kaydetti.

Bursaspor’un santrforu Muhammet Demir dış menisküs ameliyatı oldu. Yeşil-beyazlı kulüp oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bursaspor, Kırklarelispor karşılaşmasında sakatlanan Muhammet Demir’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, deneyimli oyuncunun başarılı bir dış menisküs tamiri operasyonu geçirdiği belirtildi. Açıklamada, ameliyatın sorunsuz şekilde tamamlandığı ve Muhammet Demir’in operasyon sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.


Yeşil-beyazlı kulüp, futbolcusuna geçmiş olsun dileklerini ileterek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi kontrolünde sürdürüleceğini duyurdu.





#2. Lig
#Bursaspor
#Muhammet Demir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı tatili ile Nisan ara tatili birleşecek mi, kaç gün tatil olacak? 2026 Ramazan bayram tatili süresi