Mukhtar'ın menajerinden Galatasaray itirafı

Hany Mukhtar'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
Menajer Oğuzhan Arslan, adı Galatasaray ile anılan Hany Mukhtar'la ilgili bir itirafta bulundu. 10 numara pozisyonundaki oyuncunun sarı-kırmızılıların kapısından döndüğünü anlatan Arslan, önümüzdeki süreçte transferin gerçekleşebileceğini söyledi.
Hany Mukhtar'ın Galatasaray ile görüşmesinde yaşadığı süreçleri anlatan Oğuzhan Arslan, "Biz Hany Mukhtar ile Danimarka'da Brondby forması giydiği dönemden bu yana birlikte çalışıyoruz. O yıllarda da (2018) Elmander'in tavsiyesi üzerine Mukhtar'ın adı Galatasaray Kulübü ile anılmıştı transferde belli bir aşama kaydetmiştik ancak daha sonradan devreye giren Rusya temsilcisi Krasnodar, Brondby Kulübü'nün tüm şartlarını kabul ederek pazarlık aşamasında olan Galatasaray'ı devre dışı bırakmıştı. Oyuncunun Rusya Ligi'nde oynamayı kabul etmemesi üzerine transfer gerçekleşmemişti. O sezonun bitimi ile birlikte MLS'ten Nashville Kulübü ile anlaşma sağlayarak oyuncumuzun transferini gerçekleştirmiştik. Daha sonra oyuncumuz için Galatasaray Kulübü'nün bu sezon başı bir teması daha oldu ancak Nashville Kulübü takımın yıldızı durumundaki Hany Mukhtar için 5 milyon euro gibi bir bonservis talep edince görüşmelerimiz tıkandı" diye konuştu.
Oyuncunun Galatasaray'a uygun olduğunu belirten Arslan, "Oyuncumuzun sözleşmesi sezon sonu sona eriyor fakat Nashville Kulübü'nün 1 yıllık opsiyon hakkı bulunuyor. Önümüzdeki süreç bize ne gösterir bilemiyoruz ancak oyuncumuzun Türkiye Süper Ligi'nde oynama isteği var. Galatasaray'a uygun bir isim. Başka teklifler de var ve kendisi de Türkiye'yi çok istiyor. Bunda Almanya'da büyüdüğü Türk mahallesinin ve Sudan asıllı bir Müslüman olmasının etkisi de çok fazla" dedi.
27 yaşındaki Sudan asıllı Alman futbolcu Hany Mukhtar; Hertha Berlin, Benfica, Red Bull Salzburg ve Brondby'de oynadıktan sonra şimdi Nashville forması giyiyor. Nashville ile 74 maçta 39 golü ve 22 asisti bulunan başarılı oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda da çeşitli yaş kategorilerinde 55 maça çıkıp 21 gol kaydetti.