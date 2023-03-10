Mukhtar'ın menajerinden Galatasaray itirafı

Hany Mukhtar'ın Galatasaray ile görüşmesinde yaşadığı süreçleri anlatan Oğuzhan Arslan, "Biz Hany Mukhtar ile Danimarka'da Brondby forması giydiği dönemden bu yana birlikte çalışıyoruz. O yıllarda da (2018) Elmander'in tavsiyesi üzerine Mukhtar'ın adı Galatasaray Kulübü ile anılmıştı transferde belli bir aşama kaydetmiştik ancak daha sonradan devreye giren Rusya temsilcisi Krasnodar, Brondby Kulübü'nün tüm şartlarını kabul ederek pazarlık aşamasında olan Galatasaray'ı devre dışı bırakmıştı. Oyuncunun Rusya Ligi'nde oynamayı kabul etmemesi üzerine transfer gerçekleşmemişti. O sezonun bitimi ile birlikte MLS'ten Nashville Kulübü ile anlaşma sağlayarak oyuncumuzun transferini gerçekleştirmiştik. Daha sonra oyuncumuz için Galatasaray Kulübü'nün bu sezon başı bir teması daha oldu ancak Nashville Kulübü takımın yıldızı durumundaki Hany Mukhtar için 5 milyon euro gibi bir bonservis talep edince görüşmelerimiz tıkandı" diye konuştu.