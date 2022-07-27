Mukiele, Paris Saint Germain'de

Fransız sağ bekin güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro.

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Luis Campos'un sportif direktör olmasının ardından teknik direktörlüğe Galtier'i getiren Paris ekibi, Vitinha, Mendes, Ekitike hamlelerinin ardından sağ bek ve stoper oynayabilen Fransız Nordi Mukiele'yi de kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mukiele'nin bonservisi konusunda Leipzig ile anlaşmaya varıldığı ve Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa basınına göre PSG, 24 yaşındaki sağ bek için Almanya ekibine 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Fransız sağ bek, Leipzig'de 4 sezonda 146 karşılaşmada forma giyerken, 10 gole de imza attı.

🗣️ « Jouer pour Paris c’est une très grande fierté pour moi. »



Retrouvez l'interview de notre nouvelle recrue, @NordiMukiele ! ❤️💙 pic.twitter.com/427PMFfOP4 REKLAM July 26, 2022