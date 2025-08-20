Yeni Şafak
Muleka resmen TÜMOSAN Konyaspor'da

20:0920/08/2025, Çarşamba
Jackson Muleka

TÜMOSAN Konyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvette görev yapan 25 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.


Açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Muleka ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.


Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood Kulübünde oynayan Muleka, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi.






