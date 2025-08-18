Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor Emir Bars'ı kadrosuna kattı

TÜMOSAN Konyaspor Emir Bars'ı kadrosuna kattı

17:1018/08/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Hollanda ekibi PSV Eindhoven alt yapısında yetişen Emir, Türkiye’nin alt yaş kategorilerinde forma giydi.
Hollanda ekibi PSV Eindhoven alt yapısında yetişen Emir, Türkiye’nin alt yaş kategorilerinde forma giydi.

TÜMOSAN Konyaspor, genç futbolcu Emir Bars ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

TÜMOSAN Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, sol kanat oyuncusu 20 yaşındaki Emir Bars’ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi’ndeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Emir Bars’a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.



#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig
#Emir Bars
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üniversiteler ne zaman açılıyor ve belli oldu mu? 2025 - 2026 Üniversiteler akademik takvimlerine göre güz dönemi ders başlangıç tarihleri