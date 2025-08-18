TÜMOSAN Konyaspor Emir Bars'ı kadrosuna kattı

Hollanda ekibi PSV Eindhoven alt yapısında yetişen Emir, Türkiye’nin alt yaş kategorilerinde forma giydi.
TÜMOSAN Konyaspor, genç futbolcu Emir Bars ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
TÜMOSAN Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, sol kanat oyuncusu 20 yaşındaki Emir Bars’ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi’ndeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Emir Bars’a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig
#Emir Bars