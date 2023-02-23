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Spor

Murat Aksu Ersen Martin'i ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili ve Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, eski milli futbolcu Ersen Martini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

11:27 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Murat Aksu ve Ersen Martin

Murat Aksu ve Ersen Martin

Ersen Martin geçen yıl mayıs ayında kalp krizi geçirmiş ve aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilmişti. 43 yaşındaki eski futbolcu, aylarca süren tedavisinin ardından yoğun bakımdan çıkmıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili ve Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Aksu, eski milli futbolcu Ersen Martini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bu süreçte Ersen Martin'in maddi manevi yanında olduklarını belirten Aksu, eski milli futbolcuya geçmiş olsun ve şifa dileklerini iletti.


Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere, birçok kulüpte top koşturan ve 3 kez de A Milli Takım forması giyen Ersen Martin, geçirdiği kalp krizi sonrası ameliyat edilmiş, daha sonra aort damarı yırtılması tespit edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Uzun süre sonra yoğun bakımdan çıkan Martin'in tedavisi sürüyor.


Futbolculuk kariyerinde aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu birçok takımda oynayan Ersen Martin, 4 kez de A Milli Takım forması giymişti.


#Ersen Martin
#Murat Aksu
#Trabzonspor
#Beşiktaş
2 saat önce
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Murat Aksu Ersen Martin'i ziyaret etti
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