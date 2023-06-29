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Spor

Muriç Süper Lig'e dönüyor: İmzalar yakında atılacak

Süper Lig'de şampiyon olan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek olan Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip eski Fenerbahçeli oyuncu Muriç için devrede.

19:26 . 29/06/2023 الخميس
Yeni Şafak
Vedat Muriç, Fenerbahçe'de bir sezon forma giymişti

Vedat Muriç, Fenerbahçe'de bir sezon forma giymişti

Galatasaray, bayram tatilinin ardından yeni forvetini İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların listesinde ilk iki sırada çok önemli isimler bulunuyor. İki golcünün transferinde de olumlu gelişmeler yaşanırken, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde rotanın yine David Datro Fofana ve Moussa Dembele'ye çevrileceği öğrenildi.

Gözler golcü transferinde

Transferdeki tüm odağını Mauro Icardi operasyonuna veren Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına elinde golcü olmadan başladı. 8 Temmuz’da startı verilecek olan Avusturya kampından önce kadrosunu mutlaka kaliteli bir forvetle takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, listedeki çok sayıda isimle görüşme halinde.

Dursun Özbek devrede

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in başarısından dolayı tebrik ettiği Icardi'ye, "Katkıların için çok teşekkürler. Avrupa kupalarında büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere giderken bizimle olmanı istiyoruz. Seneye de bizimle şampiyonlukları kutlamanı istiyoruz" dediği belirtildi. Başkan, PSG ile anlaşması için de Erden Timur'a tam yetki vermiş durumda.

Gözler Icardi transferinde

Hem Icardi’nin hem de kulübü PSG’nin maddi taleplerini sorunsuz şekilde karşılamak isteyen Galatasaray Yönetimi, finansal arayış açısından da boş durmuyor. Tüm yönetim, Icardi transferine sponsor bulmak üzere seferber olmuş durumda. Birçok önemli firmanın kulübe olumlu geri dönüş yaptığı, dolayısıyla sponsorların hazır olduğu gelen haberler arasında.

Diğer aday Jovic

Galatasaray'da sıra geldi golcü transferine. Elinde forvet oyuncusu kalmayan Sarı Kırmızılılar, bu hafta tamamen golcü takviyesine odaklanacak. Bayram tatili sonrasında yeni santrforu getirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın listesinde ilk iki sırada Luka Jovic ile Vedat Muriqi var.

Kesenin ağzı açılacak

Galatasaray Yönetimi, her iki yıldız için de girişimlerini sürdürüyor. Şu ana kadar her iki oyuncu için de sürecin olumlu ilerlediği öğrenildi. Kulüp yeni sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte rahat nefes alınca, golcü transferinde de kesenin ağzını açtı. Önümüzdeki hafta Jovic veya Muric'ten birinin İstanbul'a getirilmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.



#Transfer
#Vedat Muriç
#Galatasaray
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